У штабі ООС висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Як відомо, раніше на Луганщині по тривозі було піднято особовий склад поліції через активне поширення вогню.

Крім того, через пожежу на Луганщині знову почалася детонація мін.

У Станиці Луганській вогонь встиг дібратися до житлових будинків: поліцейські попередили жителів вулиць Шевченка і Москва-Донбас про небезпеку і разом з пожежниками займались локалізацією осередків загоряння.

Також українські журналісти повідомляли, що у військових, які беруть участь в гасінні пожеж на Донбасі, загорілася військова техніка, також постраждали двоє військовослужбовців (вони отримали опіки, їх госпіталізували). Про Артема Бондаренка раніше повідомляли, що він зник безвісти під час пожежі.

Нагадавши, Юсупова пояснила, чим загрожує призначення Кравчука і Фокіна.

Також Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей щодо Донбасу.