Боевики "ДНР" заявили о серьезных потерях на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение жителя "ДНР" в соцсети.

Так, у оккупантов сообщили о тяжелых потерях под населенным пунктом Тельманово: погибли по меньшей мере 23 боевика.

По информации, обнародованной в соцсети, оккупанты погибли в засаде.

Впрочем, украинский военный блогер Necro Mancer выразил сомнения относительно количества погибших наемников.

"Похоронили Егора (ТТ) из Тельманово, тот, который товарищ майор. Два сына остались без отца и жена без мужа. Так это дружбанов хоронили из коменды, а он, на секундочку, замкоменданта города! А еще 23 человека 200-е! Перемирие? Нет, не слышали. А хоть кто-то из вас слышал, что у нас погибли 23 бойца? Не думаю. Все втихаря держат. *** война. Теряем друзей", - пожаловалась женщина из "ДНР".

Также один из пользователей соцсети заявил, что на оккупированной территории Донетчины ходят слухи о чрезвычайном происшествии в Тельманово, однако достоверных данных по этому поводу пока нет.

На это автор публикации заявила, что 23 боевика попали в засаду. Вполне вероятно, что прогремел взрыв, когда боевики на грузовых машинах ехали в сторону населенного пункта.

Следует отметить, что Тельманово находится на юге Донецкой области, административный центр Тельмановского района. С сентября 2014 года населенный находится под контролем российских боевиков "ДНР".

Напомним, бойцы ВСУ готовы дать "ответку" оккупантам: "Никуда отходить не собираются и с нетерпением ждут...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.