Якщо ватажок "ДНР" Денис Пушилін зважиться на наступ на Донбасі, йому буде забезпечена "зустріч" з його попередником Олександром Захарченком, який загинув в окупованому Донецьку два рокуи тому

Як повідомляє Politeka, такі прогнози Пушиліну озвучив український журналіст Юрій Бутусов.

На своїй сторінці в соцмережі Бутусов написав, що в понеділок, 7 вересня, стане ясно, у кого міцніше воля, хто сильніший - ватажок "ДНР" Денис Пушилін або підполковник ЗСУ Вадим Сухаревский.

"Ми не сумніваємося, а росіянам доведеться в цьому переконатися. Історичний день", - зазначив Бутусов.

Він наголосив, що 503-й батальйон ЗСУ за підтримки командування операцією Об'єднаних сил не здасть ні п'яді української землі в районі села Шуми, і всі зайняті позиції залишаються під надійним контролем.

"7 вересня в 8.00 ватажок "ДНР" Денис Пушилін наказав знищити українські позиції і вибити українських воїнів. Командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що дії противника отримають адекватну відповідь. Олександр Захарченко обіцяв взяти Київ, Пушилін обіцяє взяти Шуми. Що ж, нехай сам спробує зайти, прийом і зустріч зі своїм попередником Пушиліну буде забезпечена. 503-й батальйон не зробить ні кроку назад", - запевнив Бутусов.

Нагадаємо, бійці ЗСУ готові дати "отвєтку" окупантам: "Нікуди відходити не збираються і з нетерпінням чекають...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.