Киев готовит Кремлю сюрприз в ответ на учения "Кавказ-2020" ВС РФ, которые произойдут на границах Украины с аннексированным Крымом
Армия России запланировала провокацию и масштабные военные учения в Крыму, которые пройдут с 21 по 26 сентября. Украина ответит армии России своими масштабными учениями под названием "Объединенные усилия-2020", которые начнутся в сентябре.
Об этом рассказал известный украинский блогер, военный Алексей Арестович в своем Телеграм-канале.
"Активная фаза пройдет практически одновременно с российскими - в последней декаде сентября", - объявил Арестович.
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По его данным, в учениях примут участие помимо украинских военных еще и военные стран НАТО.
"Может быть еще раз стратегические бомбардировщики прилетят, отрабатывать удары по крымским базам ВС РФ, кто знает? На российских профильных форумах уже зачесалось. Сильно. Это вам не 2014-й, зайчики. То ли еще будет", - написал блогер.
Также ранее сообщалось, что стало известно, где Российская Федерация может начать новую военную агрессию по отношению к Украине. Об этом рассказал журналист Андрей Клименко.
По его словам, Кремль может начать войну против Украины и развернуть военные действия в акватории Черного моря уже в конце сентября - в октябре. Более того, эксперты оценивают вероятность начала новой войны под 80% при условии совпадения целого ряда факторов.
Напомним, что украинские военные готовят мощный ответ на российский "Кавказ-2020".
Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.