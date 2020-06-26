​Жителям ОРДЛО пообещали независимость от России в обмен на голоса за поправки в Конституцию РФ

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО проводят работу с представителями профсоюзных организаций и руководителями учреждений. Требование оккупантов заключается в обеспечении участия жителей ОРДЛО в голосовании за поправки в Конституцию РФ», – говорится в публикации.

Если план Кремля по количеству голосов будет выполнен, жителям оккупированных территорий обещают «официальное признание независимости «ДНР» и «ЛНР» со стороны РФ».

По информации правозащитников, начиная с марта 2020 года, участились призывы к Владимиру Путину относительно признания «ДНР» и «ЛНР» от ряда российских партий.

Напомним, в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, благодаря которым Владимир Путин может «обнулиться». Из-за эпидемии вируса голосование на территории РФ будет проходить целую неделю с мерами эпидемиологической безопасности.

В ОРДЛО для желающих проголосовать организовали специальный подвоз автобусами в Ростовскую область на избирательные участки. При этом за билеты, а это 600-700 рублей в одну сторону, жители оккупированных территорий, получившие паспорта РФ, платят со своего кармана.

Голосование проходит и в оккупированном российскими войсками Крыму, но уже без подвоза людей.

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