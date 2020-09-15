Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористов "ДНР", цинично оправдал войну на Донбассе

В частности, он заявил, что причиной любой войны являются не патриотические настроения, а финансовые интересы тех, кто ее развязывает.

Своими неадекватными размышлениями Прилепин поделился в 2018 году в интервью "Аргументам и фактам".

Вместе с этим, он продолжил озвучивать пропагандистские штампы об "подвиге освобождения" Донбасса российскими оккупантами.

"Если ставка — отречься от себя или сохранить главное и выиграть, мужественный человек идет до конца, а слабый сдается. За каждой войной стоят колоссальные финансовые и политические интересы, а вовсе не какие-то там милитаристы и патриоты, которым все неймется", — озвучил он абсолютно взаимоисключающие тезисы.

Что касается вторжения на Донбасс, то Прилепин и вовсе переложил ответственность за него на жителей охваченного войной региона.

"На Донбассе была и продолжается "освободительная борьба" людей, которых насильно извлекли из "русского мира" и помещают в квазиукраинскую матрицу. Им это не нравилось и не нравится Украина", — солгал писатель-террорист.

Кроме того, он выразил уверенность, что "захват Россией украинских территорий войдет в историю как героическая страница", без которой анклавы террористов "Л/ДНР" не смогут существовать.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что скандальный Прилепин объяснил, почему РФ не забирает к себе Донбасс.