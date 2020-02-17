Террорист и скандальный российский писатель Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду", заявил, что российские оккупанты могут захватить украинские территории

По его словам, боевики могли бы основать аналоги "Л/ДНР" в Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины.

Как сообщает Politeka.net, наглое заявление прозвучало на первом съезде его политсилы, фрагмент которого показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он призвал создать "ополчение", чтобы быть готовыми к боевым действиям даже в мирное время, ведь если бы оно было готово боевики могли бы уже давно захватить не только территории Луганской и Донецкой областей.

"Если бы подобное "ополчение" имелось в России в 2014 году, то границы "Л/ДНР" проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Херсонскую, Одесскую, Харьковскую "народные республики", – поделился своими планами военный преступник.

Кроме того, он предложил закрепить в законодательстве страны-агрессора право поглощать целые государства под предлогом "референдумов".

"Россия вправе принимать в свой состав другие государства, изъявившие желание стать частью России путем проведения "референдума", поддержанное 75% населения", – нагло высказался одиозный террорист.

Также ранее сообщалось, что Российский писатель и любитель "ЛДНР" Захар Прилепин считает, что большинство жителей Донбасса не хочет жить в Украине.



"На Донбассе никакой гражданской войны между жителями Донбасса не было. Военные действия там не начались, пока из Киева не приехали войска. Все прекрасно знают, что жители Донбасса на 90% не хотят жить на Украине" — считает террорист.