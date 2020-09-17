В четверг вечером, 17 сентября, в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, из-за чего работать также перестал Instagram

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Downdetector.

«Мы работаем над этим и починим его, как только сможем», - говорится в сообщении при попытке зайти на сайт.

Обратим внимание, что согласно карте сбоев Downdetector, Facebook перестал работать в Соединенных Штатах, Мексике, Великобритании, Польше, Германии, Венгрии, Дании, Франции и России.

Кроме того, перестали работать социальные сети и в Украине: Facebook частично обновляется, но это занимает достаточно долгое время. А попытки зайти в Instagram полностью безуспешны.

О деталях инцидента, а также причинах неполадок, основатели социальных сетей сейчас не распространяются.

Также отсутствует информация о том, как скоро разработчикам удастся возобновить работу социальных сетей. До этого момента остается лишь ждать.

Напомним, последний сбой в Facebook в Украине наблюдался в марте этого года.

Остановку в работе Facebook наблюдали с 17:56 по Киеву, а в Instagram – с 18:01. По словам пользователей, они не могут зайти на свои страницы, обновления лент и загрузка файлов работают со сбоем.

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