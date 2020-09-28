Экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук раскритиковал происходящее с раследованием причины катастрофы с Ан-26

Так, на своей странице в сети Facebook, он раскритиковал тех, кто заявляет, что черные ящики самолета прольют свет на катастрофу с самолетом Ан-26. Ведь и так понятно, что самолет, которому исполнилось 43 года нельзя было использовать.

Его также возмутили заявления многих политиков и экспертов, что самолет мог бы еще летать 5 тысяч часов.

"Бубочка, что-то мямлит, обьявил траур, создает комиссию?! На кого это рассчитано, на бабушку в селе? На тех кто всю жизнь с лапшой? А надо было, сразу отправить в отставку Министра обороны. За что? Да за этот самолёт, который еще мог летать 5 тыс. часов. Да мог, но точно не в ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ!", - написал Гринчук.

Он также пояснил, что молодых военных летчиков надо учить на перспективных образцах, а не "на сараях, которые завтра будут списаны". Кроме того, в военном институте должны учить экстримальным вещам и такие нагрузки должна уметь выполнять техника для войны, а не аппарат, который вот-вот развалится.

"В понимании министра обороны Андрея Тарана, у военной авиации нет перспектив на её будущее, вообще! Очевидно вся эта публика умеющая только врать, объявлять трауры произнося пафосные речи над смертями молодых и невинных затыкая рты 1,5 млн. компенсации их родным, никогда не начнет думать и понимать элементарное! Для ЭТИХ, главное найти стрелочника на которого покажут черные ящики!", - пишет экс-советник.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о произошедшем на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта просит о помощи для сына.