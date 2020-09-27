Єдиний вижив курсант з Ан-26 розповів про катастрофу в Чугуєві
Вчора президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні Харкова 20-річного курсанта В'ячеслава Золочівського, який єдиний вижив у катастрофі літака Ан-26 біля Чугуєва.
Як повідомив Зеленський на офіційному каналі в Telegram, курсант зміг згадати кілька деталей про трагедію. У той же самий час, голова Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера розповів, як вдалося вижити курсанту.
"Вночі В'ячеслав прийшов до тями біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява і тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який, однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", - написав президент у своєму телеграмі.
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У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який супроводжував Зеленського в лікарні, розповів, що вони поспілкувалися з курсантом, але питаннями його не стали навантажувати.
"Сказав, що все відбувалося як в комп'ютерній грі, що він, коли прийшов до тями, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум'я на цьому хлопцеві, який перебував у лікарні і, на жаль, помер", – передав Кучер слова курсанта.
Голова ОДА додав, що хлопець всього не пам'ятає, бо на якийсь час знепритомнів. Коли прийшов до тями, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша.
Крім того, він зазначив, що курсанта допитали слідчі Державного бюро розслідувань. За його словами, Золочівського врятував певний збіг обставин - його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.
"Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, тому що знаходився в певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який горів", – передав Кучер слова курсанта.
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