20-річний курсант В'ячеслав Золочевський, котрий єдиний вижив після аварії літака Ан-26 під Чугуєвом, потребує допомоги на лікування

Про це написала на сторінках у соціальних мережах мати хлопця Ірина Золочевська, передає Politeka.net.

Жінка розмістила фотографію свого сина у Фейсбуці та Інстаграмі, вказавши реквізити картки, куди можна перерахувати гроші на лікування. Надати допомогу можна за цим номером платіжної картки 5168 7422 3202 1216, Золочевська Ірина Вікторівна.

У свою чергу користувачі висловили слова підтримки матері курсанта, але в той же час не приховували здивування з приводу того, що прохання про допомогу якось не в'яжеться з новинами про те, що на лікування курсанта у військовому госпіталі коштів достатньо.

"Лікування проходить у військовому госпіталі, про катастрофу писали всі ЗМІ, приїжджав преЗедент....радуйся що син вижив і буде поруч, а Ви гроші збирати на що??? Його що, не лікують???", "Дуже шкода, що наш президент, коли відвідував вашого сина, не зміг вирішити питання з допомогою, що Ви звертаєтеся до людей. Здоров'я вашому синові!", "На що необхідні гроші? Немає ліків?", "Здоров'я вашому синові, але одне цікаво, невже наша держава не оплатила лікування? Адже сказали: серйозного нічого немає!", "Чому ви просите гроші? Адже сказали тільки що в новинах, почувається нормально, скоро на виписку!",- пишуть у коментарях.

Як відомо, увечері 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак Ан-26 з 20 курсантами і 7 офіцерами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Владислав Золочевський – єдиний, хто вижив після аварії літака. Він намагався погасити вогонь на своєму однокурснику, обох хлопців забрали в госпіталь. Однак врятувати хлопця, у якого обгоріло 90% тіла, медикам не вдалося.

Що стосується Золочевського, то зараз його життю нічого не загрожує, він поступово йде на поправку.

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