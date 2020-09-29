Украинский журналист, беженец из Донецка и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский рассказал, в каких условиях живет население оккупированного Донбасса

В частности, Казанский на своем канале в Youtube коснулся темы выживания работников ряда отраслей в "ДНР", прежде всего металлургов.

Так, работники Донецкого металлургического завода в открытом письме пожаловались "главе республики" на долг по зарплате, который длится уже четыре месяца. Учитывая этот факт, на заводе уже уволилось 154 человека. Ведь из-за неуплаты их семьи лишились последнего.

Тем не менее, об этой проблеме на центральных "СМИ" не подконтрольной Украине части Донецкой области предпочитают не говорить и лгут, что у них все прекрасно.

"На территории ОРДЛО наблюдается везде примерно такая ситуация. Я вынужден повторяться об этом, чтобы люди знали реальную картину там, куда Россия якобы приходит "спасать" местное население от "притеснений". Как Россия "освобождает", "помогает" и "спасает", мы прекрасно видим на основе этих обращений", - отметил Казанский.

Он также отметил, что Россия создала на Донбассе некую модель, превратив эти территории в колонию.

"Именно Россия создала такую модель, превратив Донбасс в колонию боевиков и тех людей, которые контролируют эти территории. Говорить же об этих проблемах запрещено, жителей Донбасса превратили в бесправную рабочую силу. Над ними издеваются, насмехаются, также их эксплуатируют", - резюмировал Казанский.

Напомним, главари "Л/ДНР" опозорились на переговорах по Донбассу.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".

Также Politeka писала, что за спиной Украины в Германии решили, что делать с Донбассом: переговорщик Путина раскрыл детали.