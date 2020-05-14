Россия и Германия провели переговоры по Донбассу за спиной Украины

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что провел консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам переговорщика Путина, консультации с помощником Меркель были успешными. Они согласовали дальнейшие действия.

"Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта… Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "Нормандском формате" и в трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал", - сказал Козак.

Отметим, что Козака пригласили на переговоры в Берлин по Донбассу, чтобы "лучше понять линию" Москвы по этому вопросу.

Ранее мы рассказывали о том, что известный астролог Влад Росс предсказал кардинальный пересмотр Минских соглашений, в результате которого Россия может пойти на «очень большие уступки». По его словам, период с 10 по 21 мая благоприятный для радикальных изменений.

По прогнозу астролога, что во второй половине мая какие-то глобальные соглашения могут прекратить свое существование, авторитеты многих людей и идеалы будут рушиться. Более того, он не исключает серьезный пересмотр сферы деятельности.

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