Авиакатастрофа "АН-26" под Харьковом произошла из-за задержки посадки

Как передает Politeka.net, такое предположение сделал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

По его словам, был дан приоритет в посадке другому самолету, на борту которого находился сын командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздов.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан втором борту, (который - ред.) был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - отметил Кучер.

Со своей стороны, Дроздов предостерег главу ОГА от поспешных выводов и подчеркнул, что не влияет на руководителя полетов.

"Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.

Напомним, Украину всколыхнула страшная трагедия, которая произошла 25 сентября на Харьковщине. Во время планового учебного полета упал и разбился самолет.

Случилось это недалеко от военного аэропорта возле города Чугуев. В авиакатастрофе погибли 26 человек — курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и экипаж самолета.

В живых остался только один курсант.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о том, что произошло на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26, просит о помощи для сына.