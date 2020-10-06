Оккупированный Крым может превратиться в безжизненную пустыню
Такое мнение озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар.
По его словам, на это указываю попытки "властей" выкачивания воды из подземных водоносных горизонтов.
Медовар отметил, что сейчас в Крыму нет возможности создать технологии опреснения воды до питьевого состояния, поскольку в промышленных масштабах это просто обрушит энергосистему полуострова.
"На севере Крыма сейчас совсем плохо. Я присутствовал на защите тематической диссертации – там сказано о том, что уже сейчас на севере пошли солоноватые воды, которые замещают пресные", - передает слова российского гидрогеолога Диалог.UA.
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Гидрогеолог отметил, что одним из вариантов решения проблемы могут быть переговоры РФ с Украиной.
"Мало того, что Крымский мост нарушает водообмен между двумя морями, у нас пропадают краснокнижные дельфины. А если мы еще будем забирать оттуда воду по 1,5 кубокилометра…Должны работать дипломаты, договариваться с Украиной. Как – я не знаю", - подытожил ученый.
Отметим, что засуха, накрывшая Крым, продолжает свое черное дело, уничтожая все больше водохранилищ.
Вслед за Симферопольским водохранилищем, в котором осталось критически мало воды, половину ресурсов потеряло Чернореченское, которое питает пресной водой Севастополь и села Байдарской долины.
Напомним, оккупанты России довели Донбасс до экокатастрофы, фото.
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