На оккупированную Луганщину надвигается новая катастрофа, масштабы которой поражают уже сейчас

Регион обезвоживается бешенными темпами, сообщает блогер Фашик Донецкий. Он опубликовал фотографии, сделанные в оккупированном регионе, на которых видно пересохшие реки и водохранилища.

В частности автор показал, что осталось от Исаковского водохранилища, которое являлось фактически единственным источником воды для Алчевского металлургического комбината.

На фото – пересыхающий водоем, где воды осталось очень ненадолго. Реки, которые подпитывали его, также пересохли из-за неконтролируемой разработки и добычи месторождений угля. Кроме того, вода уходит в брошенные шахты, из которых ее уже никто не откачивает.

На одном из фото - речка Лугань. "А в том году еще тут купались дети", – подписали в соцсетях снимок того, что осталось от некогда полноводной реки.

Еще один фактор, влияющий на ситуацию с водой, – это то, что всю технику по очистке водоемов в «ЛНР» разворовали и продали.

«Трызда, а точнее, экологическая катастрофа на Луганщине уже видна невооруженным виглядом, и решать проблему никто не собирается. Ибо нет ни денег, ни технологий, ни специалистов. Ибо РФ на это все денег не даст. Ибо нах*й Кремлю все это нужно», – подчеркнул Фашик Донецкий.

В свою очередь жители оккупированных территорий публикуют в соцсетях снимки, на которых видны пересохшие либо же загаженные реки, и рассказывают, как в воду выливают нечистоты, из-за которых на нее смотреть страшно, не то, что пользоваться ею.

Ранее мы рассказывали о том, что «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в водной блокаде и попросил РФ возбудить против нее уголовные дела, а также пригрозил дойти до международного трибунала, чтобы наказать Киев за нарушение «общечеловеческих прав» и экологический терроризм.

Напомним, в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины.

Как сообщала Politeka, Путин бросил Донбасс.

Также Politeka писала, что жители Донбасса заплатят детьми за «русский мир».