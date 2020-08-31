Оккупированный Крым поражает все большими последствиями рекордной засухи

К пересыхающим водохранилищам на полуострове добавились и практически высохшие реки, передает Politeka.net.

Так, крымский блогер Александр Нок показал, что осталось от некогда крупнейшей реки Салгир, опубликовав соответствующее видео в сети. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

На кадрах показано все, что осталось от некогда полноводной реки. «Две какие-то лужи», – комментирует голос за кадром, показывая высохшее до дна русло.

«Это просто капец!», – не скрывает шока блогер, который в детстве любил купаться в этой реке.

Ранее Салгир давала воду сельскохозяйственным угодьям и жителям населенных пунктов по течению, однако сейчас ее дно заросло травой.

«Просто большая лужа! Это что-то невероятное. Я, конечно в шоке. Такого увидеть я не ожидал», – комментирует Нок.

Под видео он написал о том, что есть информация о том, что на одной из крымских рек в настоящее время идет незаконная откачка воды, из-за чего страдает как фауна реки, так и жители полуострова. Блогер также рассказал, что один фермер попался на незаконном использовании воды из реки, за что был оштрафован на две тысячи рублей.

В комментариях люди не спешат сочувствовать.

«Первые слова в ролике должны быть: "После того, как я сходил на референдум, замироточил бюст николая второго и исчезли реки". раССия! раССия!. Помню в 2014», «Какая катастрофа? Это величие по каналу сунется – не остановить», «В Одессе, Херсоне, Николаеве воды валом, слава Богу, отбились от русского мира!», «Этот фермер украл всю воду. Тупее версии не придумаешь», «На хрена вам вода? Вы камни просили», – пишут под видео пользователи.

Напомним, пропагандисты поиздевались над жителями оккупированного Крыма.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того Politeka сообщала, что бывший узник Кремля высказался о подаче воды в Крым: "Самое большое предательство".