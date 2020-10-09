Появились новые подробности трагедии с военными на Житомирщине

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, на Житомирщине были обнаружены тела трех военных, которые, вероятно, отравились угарным газом.

Молодые бойцы-контрактники арендовали жилье и их начали искать утром, когда они не явились на построение. Руководство обнаружело тела военных по месту их проживания.

"Все трое мужчин снимали квартиру в аренду, были родом из Днепровской, Сумской и Черновицкой областей. Двум погибшим исполнилось 23 года, одному – 21", - информируют журналисты.

Как оказалось, тело одного из контрактников нашли на кухне в квартире, второго - в ванной комнате, а третий был на диване. Следов насильственной смерти не было, а точную причину смерти установит экспертиза.

"Об этих детях я ничего плохого сказать не могу. Шокированы все", – отреагировала на трагедию соседка, которая рядом жила с военными.

По информации журналистов, у одного из погибших бойцов остались двое маленьких дочерей. Соседи, в свою очередь, не исключают возможного отравления военных угарным газом. По их словам, в доме автономное отопление и в каждой квартире есть котлы и газовые колонки. На месте инцидента работают газовики, но общаться с журналистами пока отказываются.

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Сообщается, что 6 октября инсульт добил легендарного волонтера Романа.

У Романа остались супруга и сын, одако им помощь не требуется, так как умерший мужчина позаботился об их будущем. В фонде рассказали о волонтере лишь потому, чтобы о нем помнили украинцы.

"Рома был одним из тех, на кого мы показывали пальцем, когда нас спрашивали: "А откуда у вас зарплаты?", - вспоминали его побратимы.

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