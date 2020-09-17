Украина понесла новую потерю на Донбассе

В блиндаже от подрыва на гранате погиб военный волынской бригады Роман Червинский. О трагедии, которая произошла 16 сентября около половины второго ночи в районе населенного пункта Новотошковское, сообщает Яворивская РГА в Фейсбуке.

По информации пресс-центра штаба ООС, боец погиб вследствие неосторожного обращения с боеприпасом. Травмы Романа оказались несовместимы с жизнью.

О погибшем известно, что он – житель города Яворов на Львовщине. Червинский родился 1991 году. На военную службу его призвали в 2011 году. В 2015 году мобилизован Яворивско-Мостыским военкоматом. Воин служил механиком-водителем в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

В связи с гибелью защитника на Яворивщине объявлен траур.

Ранее мы писали о том, что в Ананьеве Одесской области с почестями провели в последний путь погибшего на Донбассе воина ВСУ Руслана Волкова. Репортаж с похорон обнародовала пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, в которой боец служил огнеметчиком.

Попрощаться с Русланом пришли его побратимы, родственники и друзья, представители командования части, а также очень много людей.

Гроб с прикрытым телом погибшего пронесли сквозь живой коридор под звуки военного оркестра.

Мы также рассказывали о том, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.

Напомним, молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.