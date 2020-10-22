На седьмом году войны на Донбассе вернуть оккупированные территории силовым путем уже будет значительно труднее, чем в 2014

Как передает Politeka, такое мнение высказал в сайту "Новинарня" 55-летний майор Олег Черноморец, командующий артиллерией в 503-м отдельном батальоне морской пехоты.

Боец ВСУ убежден, что если в 2014 году еще можно было попытаться победить силовым путем, то теперь сделать это будет значительно сложнее, ведь за это время на оккупированных территориях Донбасса подросло целое поколение, воспитанное в условиях антиукраинской пропаганды.

"У них уже из военных училищ выпустились дети, которые поступали во время войны. Как они прокачаны там, как обучены? Посчитайте: если в начале войны ребенку было 10, то сейчас уже 16 – он уже юноша, и мозги у него уже не наши. И как их теперь возвращать?"- подчеркнул военный.

Рассказывая о работе артиллерии во время "горячих" лет войны, Черноморец отметил, что всегда старался быть максимально осторожным, чтобы не попасть в жилые кварталы.

"А если погибнет ребенок невинный? Они еще не знают, хотят ли в Украину, или в Россию. А их родители, даже если были проукраинские, после такого станут не украинскими. Всю жизнь будут помнить, что отсюда прилетело. Цели уничтожить население Донбасса я никогда не преследовал", - сказал майор.

В тезис о том, что можно закончить войну, "просто прекратив стрелять", майор категорически не верит.

"Я что-то не помню такого из истории, чтобы война закончились, потому что просто прекратили стрелять. Такого не бывает. Это либо война, либо нет. И если ты в ней не побеждаешь – значит, потерпишь поражение", - резюмировал боец.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что боец ВСУ нашел в кармане трогательное письмо от пенсионера.