Любов цієї пари пройшла випробування війною, вони буквально одружилися під кулями та "градами"

Закохані Роман і Вікторія познайомилися п'ять років тому, вони обидва були з одного міста - Рівного. Роман служив кулеметником, а Вікторія-старшим оператором зв'язку у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді ЗСУ.

Після того, як вони прослужили пів року в 10-й бригаді, пара вирішила розписатися. Їхнє весілля відбулося на передовій, у Волновасі, всупереч бідам і поневірянням, пише Суспільне.

"Мені здається, що служити - це обов'язок кожної молодої людини, але у нас бачите які дівчата, які також не поступаються",- каже кулеметник Роман Шевня.

Закохані кажуть, що любов це коли хтось про тебе турбується, дзвонить постійно щоб дізнатися про твої справи, а на війні ці почуття загострюються ще сильніше. Вони знають, про що говорять, адже їх любов подолала всі перешкоди.

"Коли були обстріли, Віка була на зв'язку в бліндажі... Подзвонити не можу, знаю, що там робиться страшне. Ні зв'язку, нічого немає. Але, слава Богу, все обійшлося, все добре", - згадує чоловік.

Зараз у подружжя вже є синочок, йому чотири рочки. Поки батьки служать, Єгор перебуває з бабусею і дідусем.

"Коли війна закінчиться, ми будемо дуже довго відпочивати. Заберемо сина і поїдемо кудись далеко",- розповіла Вікторія про свої плани.

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