Війська протиповітряної оборони ЗСУ показали свою готовність до відбиття атаки ворога з повітря
Свою майстерність вони продемонстрували під час міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" за участю партнерів з НАТО.
Зокрема, зенітні ракетні дивізіони, які прибули на державний випробувальний полігон "Ягорлик" з різних куточків України відпрацювали питання взаємодії та провели імітаційні пуски по реальних цілях. Про це написала "Армія Inform" і показала кадри успіхів ЗСУ, від побаченого мурашки по шкірі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Роль повітряного противника у випробуваннях грали дві пари літаків штурмової авіації Су-25.
До всього іншого, під час активної фази навчань буде розігруватися сценарій масованого повітряного нападу ворога, завдання з відбиття якого покладені на зведений зенітний ракетний полк.
Бойові розрахунки комплексів С - 300 іт"Бук-М1" повинні будуть знищити величезну кількість повітряних цілей, які будуть рухатися з різною швидкістю, на різних висотах і відстані. Їх роль традиційно виконають БПЛА ВР - 3 "Рейс", які за своїми характеристиками є досить незручною малопомітною метою, більш схожою на ракету.
У той же самий час, командування Об'єднаних сил ЗСУ в рамках "Об'єднаних зусиль – 2020" почало управління силами оборони і безпеки, задіяними в них.
За легендою, противник здійснив збройну агресію і намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках.
Згідно ситуації, що склалася, у Командуванні ОС ЗСУ та підпорядкованих йому органах військового управління прийнято рішення про вогневе ураження сил противника.
Здійснивши заплановані заходи щодо стабілізації ситуації, вони завдали вогневі ураження по військових об'єктах противника. Навчання продемонстрували, що ЗСУ не залишать шансів бойовикам.
Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".
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