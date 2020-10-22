Поэт и журналист Юрий Титов, который болел тяжелой формой ДЦП, скончался в своей квартире в Киеве 21 октября

После его смерти родственники усопшего устроили грандиозный скандал, не пуская полицию и медиков, чтобы те забрали тело. О том, что происходило в квартире дома на Автозаводской, 5, сообщает «Киев Оперативный».

«Знакомые семьи сообщают, что врачи сказали, что причиной смерти Юрия стал COVID-19. Хотя родственники и близкие категорически это отрицают. Мама умершего не отдает тело своего сына. Говорит, что сожжет себя и подорвет дом. Отец умершего бросался в полицию, говорят, что даже успел ранить кого-то», – говорится в публикации.

По словам соседей, конфликт продолжался с 10 часов утра до позднего вечера.

Живущий рядом Александр Мельник в комментарии ко публикации написал подробно о том, как все было:

«У Юрия диагностировали непонятную болезнь 18 числа, забрали по скорой в больницу, диагностировали двустороннюю пневмонию и повышенную температуру. Его мать от нахождения его под наблюдением врачей отказалась, вследствие чего его привезли домой, где он сегодня ночью и умер. Все утро приезжали скорые одна за другой, то ли констатировали смерть, то ли хотели госпитализировать, никто так и не знает. В 10 утра приехали полицейские оформлять смерть и вызвали коронеров. Мать отрицала все это время его смерть (или, как говорят другие, просто не хотела отдавать сына). По протоколу, с ковидом (установленым или нет) должны были забрать тело на экспертизу. Мать с отцом (или он его дед, точно не знаю) отказались и забаррикадировались в квартире с угрозами самоубийства или поджога/подрыва газа (все со слов, я ничего не констатирую). В итоге пол дома повыбегало на улицу, приехали МЧС вскрывать квартиру, так как была словесная угроза... Дедушка/отец ударил по мужскому месту сотрудника полиции при входе в квартиру после взлома дверей МЧСниками. Задержали... отпустили. Мать обкололи снотворным. Тело вывезли коронеры примерно в 20:00. На заявку жителей дома газ в квартире перекрыли Киевгаз».

О Юрии известно, что 12 сентября ему исполнилось 40 лет. Он родился и вырос в Киеве, закончил вуз по специальности «Журналистика, издательское дело и редактирование», написал несколько сборников стихов и детских книг.

Титов был членом Союза журналистов и Национального союза писателей Украины, являлся лауреатом многих премий.

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