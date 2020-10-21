В США скончался легендарный украинский врач-радиолог и меценат Юрий Сас-Подлуский

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист и исследователь истории Вахтанг Кипиани.

Как рассказал Кипиани, в свое время Юрий Сас-Подлуский спас сотни людей и выкупил на европейских аукционах десятки неоценимых вещей. В частности, речь идет о реликвиях митрополита Андрея Шептицкого. Их он передал на хранение в Ukrainian National Museum.

"В Чикаго скончался Юрий Сас-Подлуский - врач и меценат, который выкупил на европейских аукционах десятки бесценных вещей, в частности - реликвии митрополита Андрея Шептицкого, и передал на хранение в музей", - написал Кипиани.

Соболезнования по поводу смерти врача-мецената выразила и куратор Украинского музея в Чикаго Мария Климчак. На своей странице в Facebook она отметила, что потеряла друга, с которым они дружили 20 лет.

"В калейдоскопе чикагских событий его жизни – врачебная практика – оказывал помощь всем, лечил и преподавал, держа руку на пульсе истории: коллекционировал, изучал, записывал, чтобы все передать музею, как часть сохраненной им истории и культуры Украины. О таких, как он, говорят – подаренные Богом, потому что рождаются один раз в столетие! Покойся с миром, дорогой господин Юрий! Мы всегда будем Вас помнить. Вечная память!" – подчеркнула Климчак.

Доктор Юрий Сас-Подлуский первым в 60-х годах прошлого века для американского журнала "The Medal Collector" написал о важнейших событиях эпохи освободительной борьбы за независимость. Благодаря ему в журнале был основан раздел "Награды Украины".

За меценатскую деятельность Сас-Подлуский награжден грамотой от Блаженнейшего Святослава, главы Украинской Греко-Католической Церкви.

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