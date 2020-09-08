В Израиле скончался талантливый композитор из Черновцов Валерий Громцев.

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Михаил Маслий.

Музыкант ушел из жизни 7 сентября в городе Хайфа. Валерий Громцев был одним из первопроходцев и основателей украинской эстрадной песни. Композитор возглавлял ВИА "Карпаты" и прославился песней "Червона рута". Владимир Ивасюк пригласил именно этот коллектив для первой записи легендарного хита Софии Ротару, а Валерий активно участвовал в написании этой песни.

"Меньше недели не повезло дожить талантливому буковинцу до 50-летия легендарной «Червоной руты». В юбилейный день 13 сентября будет звучать она в разных странах мира, как и тогда, в 1970-м, в незабываемом премьерном исполнении 21-летнего Володи Ивасюка и такого же юной Ляли Кузнецовой", - отметил Михаил Маслий.

С 1975 года Громцев руководил ВИА "Свитязь" благодаря ему ансамбль признали лучшим в Украине. Стоит отметить, что Валерий Павлович написал музыку для марша Военно-Морских Сил Украины "Марш украинских моряков" на слова известного поэта Леонида Курявенко. Его впервые исполнил заслуженный артист Украины Александр Иванов, а сейчас произведение играет ансамбль песни и танца ВМС на военных парадах.

В 1999 году, после смерти своего соратника Владимира Иваасюка, Громцев переехал жить в Израиль вместе с женой.

"В истории украинской эстрадной песни он навсегда останется самобытным композитором, уникальным музыкантом и предусмотрительным вдохновителем и руководителем многих украинских вокально-инструментальных ансамблей", - подчеркнул Маслий. Многие пользователи соцсети в скорби написали: "Вечная память".

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