Это уже выходит за все рамки!

Главарь террористов Денис Пушилин признал, что в ОРДЛО не могут справиться с вирусом

Кроме того, он признал, что в ОРДЛО уже началась вторая волна вируса, которая косит ряды боевиков. При этом он заявил, что в ситуации с COVID-19 в ОРДЛО якобы виновна и Украина, в частности, "обстрелы" с ее стороны.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Высокие темпы роста эпидемии, социально-экономические условия, в которых живет "республика", а также блокада и возобновление обстрелов со стороны Украины не позволяют и мешают нам решить проблему самостоятельно", – высказался представитель оккупантов.

В частности, по его словам, теперь Россия якобы обеспечит "республике" поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения: тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование общей стоимостью 258 млн рублей.

Стоит напомнить, что совсем другое заявляла так называемая "министр здравоохранения" ОРДЛО Наталья Пащенко. Она говорила, что Кремль "продинамил" обращение "ЛНР" по-поводу российской вакцины от китайского вируса для ОРДЛО.

При этом была проигнорирована не только просьба предоставить ее в качестве гуманитарной помощи для боевиков, но также в России отказались ее продать для ОРДЛО.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.