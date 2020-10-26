Несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, окупанты не упускают возможности нарушить договоренности

Прошлые сутки не стали исключением. Как передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, если украинские военнослужащие выполняют соглашения, то российские оккупационные войска снова их проигнорировали.

Так, за прошедшие сутки, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Они применили ручной противотанковый гранатомет в районе Авдеевки.

«Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», – говорится в сообщении. Известно также, что украинские защитники не получили никаких ранений и не понесли боевых потерь.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности ВСУ режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Ранее мы сообщали о том, что на прошлой неделе на Донбассе погиб российский наемник из Ростова-на-Дону Руслан Манжук, воевавший на стороне боевиков «Л/ДНР».

Как сообщил в своем блоге офицер ВСУ Анатолий Штефан, боевик был застрелен сослуживцем на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ходе совместного распития спиртных напитков.

Мы также писали, что боевики понесли потери на Донбассе в день рождения лидера страны-агрессора Владимира Путина, 7 октября 2020 года. В тот день в оккупированном Стаханове Луганской области боевик расстрелял двух своих товарищей по службе. На позициях вблизи Славяносербска во время распития алкогольных напитков оккупант расстрелял в блиндаже двух боевиков, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.