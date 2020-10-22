Боевики на Донбассе били по защитниках Украины из гранатометов и стрелкового оружия

В частности, российские террористы на Донбассе устроили прицельные обстрелы позиций ВСУ и заставили защитников Украины открыть огонь. Наши воины смогли сохранить контроль над ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединское.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, украинские воины открыли огонь в ответ, что заставило противника прекратить обстрел. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было. Потери противника уточняются.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения.

"На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", – заверили в штабе ООС.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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