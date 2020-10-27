В одной из городских маршруток Славянска в Донецкой области произошел скандал

В частности, женщине устроили травлю только за то, что она на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски.

Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале donetchanyn.(чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы)

"Тут же вата проявила себя и напала на украинский язык, называя его "телячьей мовой". Кажется, они скучают за временами "руцкого мира". Было бы неплохо этим же автобусом отправить их в один конец рейсом на "дыныры", – возмутился автор поста

На кадрах видно, как две особо агрессивные женщины вступают в перепалку с украиноязычной пассажиркой.

"Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. "Громадська діячка"! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, бл*, кажу, да!" – выкрикнула одна из них.

На это жертва нападок спокойно ответила на украинском языке, что живет в городе Славянске и даже родилась там.

"В Славянске?! Так давай балакай по-славянски. "Громадська діячка" тут стоит! Заколебали такие "діячки"! Оно и видно, шо ты "в Слов'янську народилася". У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!" – продолжила кричать на всю маршрутку украинофобка.

Украиноязычная пассажирка пресекла спич оппонентки, отметив, что та ведет себе ненормально. Перед выходом из транспорта разозленная женщина выкрикнула: "Со своими мовами уже заколебали, уже не знаешь, на каком языке говорить!"

Однако на этом конфликт не исчерпался. Ведь к женщине, которая снимала происходящее на видео, подскочил мужчина и начал с матами шарпать ее за руки, пытаясь вытолкнуть из маршрутки.

Напомним, что в Одессе наказали учительницу, которая устроила буллинг девочке за украинский язык.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык.

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.