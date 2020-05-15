В РФ пытались и продолжают пытаться уничтожить украинский язык
Такое мнения и доказательства предоставил профессор и доктор технических наук Роман Яремийчук, передает "Главком".
По его словам, целью РФ является возврат территорий Украины в состав новой Российской империи, или обессилить ее различными методами – войной, энергетикой, разрушением экономики, эксплуатируя различные проблемы, в том числе и языковые.
"На днях в мой компьютер прорвалась российская пропаганда, где Украину называют пренебрежительно "Незалежной", где утверждают, что в Украине все плохо, что нас ждет развал на отдельные части, что без России Украина просто перестанет существовать. Это и является мечтой России", - считает профессор.
Он подчеркнул, что над Украиной всячески пытаются насмехаться.
"Там "глаголят", что Украина является искусственно созданным государством, что украинского языка, как такового, не существует, что наш язык создан поляками и австрийцами, всячески ее поносят и насмехаются. Этот российский шовинизм никогда не имел границ", - отметил он.
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Яремийчук подчеркнул, что процесс русификации Украины длится еще со времен российских царей, особенно интенсивно процесс уничтожения всего украинского происходил после октябрьской революции в 1917 году и теперь потомки этих русских, их дети и внуки являются жителями Украины.
"Мы, украинцы (и не только украинцы), владеем русским языком, знаем историю, искусство, поэзию и прозу России, а россияне, как правило, не обладают этим самым достоянием других народов, даже если они родились и живут в среде этих народов. В нашем языке сотни и сотни лет, о чем свидетельствуют хотя бы кубанские народные песни, а на самом деле это украинские песни, которые сохранились в памяти потомков запорожцев, переселенных 300 лет назад царицей Екатериной на Кубань", - отметил он.
По словам профессора, эти отрывки из сказанного еще раз свидетельствуют, что Украине еще долго придется защищать свою землю от прожорливого потомка русских царей и Ленина-Сталина-Президента России Владимира Путина.
"Путин сегодня напоминает вооруженного хулигана, который уверен, что за все свои проделки ему ничего не будет. Но рано или поздно время расплаты все-таки настанет. Вся его клика рассыплется, но к этому времени он может наделать такой беды, что исправить его будет очень трудно", - предупреждает Яремийчук.
"Надо пережить эту напасть, сплотив свой народ и приобщив к нашей защите мировое сообщество", - заключил он.
Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.
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