Львовянин Яромир Самагальский предложил наказывать украинцев за незнание родного языка

Как передает Politeka.net, поучительные истории он рассказал на своей страничке в Facebook.

Он вспомнил, как к нему в гости приехал товарищ, который уже более 15 лет проживает в США, и одной из тем разговора были современные эмигрантов и изучение языка.

Мужчина выделил две истории, которые станут поучительными для тех, кто не желает изучать язык страны, в которой ты живешь.

"Пришел к товарищу знакомый с Ивано-Франковска, который уже пару лет работает дальнобойщиком. Показывает уведомления, суть которого: "No communication - 1000$". Рассказывает, что где-то в Неваде его остановила полиция, что-то спрашивала. Общий язык он с ними не смог и они его отпустили.

"Они же меня отпустили, никакого протокола не составляли. Какого черта они от меня хотят?". Пришлось объяснять, что полицейским в США глубоко пофигу твои проблемы. Они тебя остановили, задали несколько вопросов, не смогли найти общий язык и прислали штраф за то, что ты не сотрудничал с полицией. А знал бы язык - все могло бы обойтись простым разговором или небольшим штрафом. А вот отказ от сотрудничества - это уже серьезнее. Платы 1000$", - рассказал мужчина.

Вторая история произошла уже на таможне:

"Перезвонил товарищу знакомый и попросил его поехать в порт и помочь с погрузкою автомобилей (он их отправляет в Украину) на корабль, потому что там какие-то проблемы с таможней. Приехал он в порт и выясняет, что один из перегонщиков а/м не знает языка. Таможенник, просматривая документы, его что-то спросил, а тот не смог ответить. В результате автомобиль отставили в сторону "до выяснения". Во всем товарищ разобрался, машину загрузили, а дилер получил штраф: по 350$/час. за "задержку погрузки" где-то за 5 часов и "no communication - 1000$". Суть: можешь не учить язык, но плати каждый раз", - поделился мужчина.

В итоге, львовянин задумался о такой же системе и в Украине.

"А может и нам надо перестать заниматься проблемами граждан, которые не знают язык, и трактовать это как нежелание сотрудничества с властью и просто штрафовать? А может товары и услуги, которые предоставляются на иностранном языке надо трактовать как "бракованные" с запретом доступа на рынок Украины? Главное - правильная трактовка правонарушения", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что такие истории для США не редкость - в год таким образом в США штрафуют около 30 тысяч человек.

Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.

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