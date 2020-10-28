На оккупированных территориях Донбасса, где и раньше ситуация с медициной была критической, во время пандемии коронавируса все в разы ухудшилось

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на DonPress.

Так, бывший так называемый глава "народного совета ДНР" Андрей Пургин выразил возмущение ситуацией с обеспечением медиков ОРДЛО защитными средствами от COVID-19.

По его словам, медикам в ОРДЛО приходится делать себе защитные костюмы из подручных материалов, что, конечно, не обеспечивает их должной защитой, поэтому процент больных среди врачей - просто огромный.

"Процент больных среди медиков - колоссальный. Это самая уязвимая группа. Медики, которые были на работе, переболеют, наверное, под 100%. Население, может, под 50%. То, что медики говорят об отсутствии средств индивидуальной защиты, - это все правда. У них и полиэтиленовые пакеты на ногах, и все, что хотите", - заявил бывший главарь "ДНР".

Он подчеркнул, что особенно остро проблема стоит в маленьких городах.

"Это просто ужас, особенно в маленьких городах. Например, в Кировском средства защиты - из подручных средств ... В центре Донецка - особенно в больницах, где медики - вес, - там поставки идут", - сказал Пургин.

Напомним, бывший главарь " ДНР "признался в тотальном разграблении Донбасса:" взял грех на душу и...".

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