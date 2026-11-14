Виконком Харківської міськради затвердив нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення - вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Сумарно харків'яни платитимуть понад 85 гривень за кубометр.

Прогноз погоди в Харківській області на найближчий тиждень обіцяє дощі, однак важливіша новина для кишень харків'ян - платіжки за воду стануть важчими вже після Нового року.

Виконавчий комітет Харківської міськради 12 листопада затвердив нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для комунального підприємства "Харківські теплові мережі". Вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Це частина поетапного підвищення цін, яке підприємство анонсувало ще у серпні. З 1 жовтня харків'яни платять 48,63 грн за водопостачання та 20,61 грн за водовідведення. З нового року вартість послуг зросте приблизно на 23%.

Нові тарифи для населення

Для споживачів, які не є підприємствами у сфері водопостачання та водовідведення, встановили такі ціни:

водопостачання - 57,50 грн за кубометр з ПДВ;

водовідведення - 27,99 грн за кубометр з ПДВ.

Сумарно це 85,49 грн за кубометр замість нинішніх 69,24 грн. Різниця - понад 16 гривень з кожного куба води, який споживає домогосподарство.

Окремо визначили тарифи для підприємств, які працюють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення: вони становитимуть 26,22 грн за кубометр води та 10,12 грн за кубометр водовідведення з ПДВ.

Чому підняли ціни

У Департаменті економіки та комунального майна пояснили, що перегляд тарифів пов'язаний зі зростанням виробничих витрат. Йдеться насамперед про подорожчання електроенергії, реагентів та інших матеріальних ресурсів.

У міськраді також наголошують: навіть після підвищення ціни на воду та водовідведення в Харкові залишаться одними з найнижчих серед обласних центрів України.

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