Боевики на Донбассе применили стрелковое оружие и гранатометы против бойцов ВСУ

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, террористы на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, 28 октября четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского защитника.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

Также стало известно, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

"Пуля настигла защитника Украины. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", – заверили в штабе ООС.

По словам воинов, о дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.