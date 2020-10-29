Боевики на Донбассе применили стрелковое оружие и гранатометы против бойцов ВСУ
Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, террористы на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, 28 октября четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского защитника.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.
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Также стало известно, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.
"Пуля настигла защитника Украины. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", – заверили в штабе ООС.
По словам воинов, о дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.
Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.
Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.