В Вооруженных Силах Украины фиксируют все больше случаев заражения на китайский вирус

В частности, 28 октября зафиксирован 15-й летальный случай из-за COVID-19, всего выявили 171 нового больного. То есть за день было выявлено сотни заболевших. Кроме того, от этой болезни умер военнослужащий во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба Медицинских сил Украины.

Защитник Украины был госпитализирован еще 10 октября, а 13-го получил положительный результат ПЦР-теста.

В связи с ухудшением состояния здоровья 19 октября пациента перевели в реанимационное отделение. Несмотря на принятые меры 28-го состояние его здоровья ухудшилось. Интенсивная терапия не дала результата. По имеющейся информации, военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.

Из вновь выявленных больных в учреждениях здравоохранения находится 55 человек, дома под наблюдением медицинской службы – 77. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, но практически каждый день фиксируют потери из-за болезни.

Всего за время пандемии выздоровело 3932 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) и больничной койке находится 376 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 65 человек.

Также ранее сообщалось, что среди депутатов Верховной Рады подтверждается все больше случаев заболевания коронавирусом. Так, среди "слуг народа" вирусом COVID-19 заболели уже более полусотни нардепов.

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