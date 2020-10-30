Армия США не церемонилась бы с боевиками на Донбассе, если бы ее солдаты были в опасности

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал американский военный деятель, капитан 1-го ранга в отставке, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ Гарри (Юрий) Табах.

По его словам, когда президентом США был Барак Обама, военным запрещали открывать упреждающий огонь, стрелять разрешалось только в ответ. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация изменилась.

«Теперь любой командир - роты, батальона, и так далее - имеет полное право отдать приказ открыть огонь на поражение, если считает, что его люди в опасности», – пояснил гость эфира.

При этом Табах признался, что лично ему сложно сказать, как должны действовать офицеры ВСУ на Донбассе, и нужно ли им отвечать на обстрелы противника или нет. По его словам, в нынешних реалиях ситуация на Донбассе во многом зависит от позиции действующей власти и высшего военного руководства.

При этом американский военный не исключает, что бывают ситуации, когда бойцам нужно проявить выдержку и не вступать в бой, хотя не все выдерживали провокации врага.

Как известно, сейчас ситуация в зоне проведения ООС существенно обострилась. По информации военных, за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции бойцов ВСУ.

В зоне овтетственности "Восток" боевики из гранатометов обстреливали наши позиции вблизи Новомихайловки и Старогнатовки; из стрелкового оружия и ручного гранатомета враг открывал огонь в районе Водяного, из-за чего один наш боец получил ранения.

С начала текущих суток оккупационные подразделения РФ еще дважды нарушили режим тишины. Из гранатометов и стрелкового оружия были атакованы позиции сил ООС вблизи Водяного, в результате чего двое бойцов ВСУ погибли.

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