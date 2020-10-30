На Донбассе в дорожно-транспортном происшествии погиб не только главарь батальона «Призрак» Алексей Марков с позывным «Добрый», но и его гражданская жена
Мать боевика находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в своем Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer. Он рассказал подробности аварии.
«Двигались на машине с поминок бойца из Краснодона в Луганск. Машиной управляла гражданская жена «Доброго», в машине, кроме них, находилась мать бойца. Пошли на обгон автобуса длинномера, не рассчитали, влетели в лоб легковушке на встречке», – говорится в публикации.
Боевик и его жена Тамара погибли сразу же, мать Маркова сейчас в реанимации. Там же находится водитель второго автомобиля.
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Блогер написал о том, что Тамару похоронили в Кировске, а боевика на «Аллее славы «Призрака»» в Алчевске.
Он также поделился кадрами с похорон «Доброго». Как видно, проводить его в последний путь пришли боевики «ЛНР», а также гражданские.
О Маркове известно, что он приехал на Донбасс еще в 2014 году и воевал на стороне «ЛНР». В августе прошлого года боевик получил звание «подполковника».
Ранее мы писали о том, что боевики накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских защитников погибли. В связи с обострением в Киеве срочно созвали заседание ТКГ.
Напомним, на Донбассе боевик во время пьянки застрелил сослуживца из Ростова.
Как сообщала Politeka, в Анголе ликвидирован российский генерал.
Также Politeka писала, что Гиркин неожиданно раскрыл, кто "убрал" Моторолу.