Главарь "Призрака" был в машине не один

На Донбассе в дорожно-транспортном происшествии погиб не только главарь батальона «Призрак» Алексей Марков с позывным «Добрый», но и его гражданская жена

Мать боевика находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в своем Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer. Он рассказал подробности аварии.

«Двигались на машине с поминок бойца из Краснодона в Луганск. Машиной управляла гражданская жена «Доброго», в машине, кроме них, находилась мать бойца. Пошли на обгон автобуса длинномера, не рассчитали, влетели в лоб легковушке на встречке», – говорится в публикации.

Боевик и его жена Тамара погибли сразу же, мать Маркова сейчас в реанимации. Там же находится водитель второго автомобиля.

Блогер написал о том, что Тамару похоронили в Кировске, а боевика на «Аллее славы «Призрака»» в Алчевске.

Он также поделился кадрами с похорон «Доброго». Как видно, проводить его в последний путь пришли боевики «ЛНР», а также гражданские.

О Маркове известно, что он приехал на Донбасс еще в 2014 году и воевал на стороне «ЛНР». В августе прошлого года боевик получил звание «подполковника».

Дополнение: Двигались на машине с поминок бойца из Краснодона в Луганск. Машиной управляла гражданская жена "Доброго", в машине кроме них находилась мать бойца. Пошли на обгон автобуса длинномера, не расчитали, влетели в лоб легковушке на встречке #груз200 #2ак #роа #Марков pic.twitter.com/XSS4J9QLeo — Necro Mancer (@666_mancer) October 30, 2020

Ранее мы писали о том, что боевики накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских защитников погибли. В связи с обострением в Киеве срочно созвали заседание ТКГ.

Напомним, на Донбассе боевик во время пьянки застрелил сослуживца из Ростова.

Как сообщала Politeka, в Анголе ликвидирован российский генерал.

Также Politeka писала, что Гиркин неожиданно раскрыл, кто "убрал" Моторолу.