Минобороны Российской Федерации взялось строить водозабор в Бельбекской долине оккупированного Крыма

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на СМИ полуострова.

По информации прессы, на берегу Бельбек построят накопительный бассейн с водозабором. На объекте появятся насосные станции и очистные сооружения.

Работы также ведутся в Кадыковском карьере.

«Военные проложат около трёх километров водовода. Для доставки воды из Кадыковского карьера в Севастополь проложат более 10 километров труб. Кроме этого, здесь же строители установят плавучую насосную станцию, которая будет поднимать 20 тысяч кубометров воды в сутки на высоту», – говорится в публикации.

Оба проекта планируют завершить до марта следующего года.

На своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday коротко и емко объяснила, чем обернется эта стройка для рядовых жителей окрестностей.

Бельбекская долина

Напоить ЧФ РФ любой ценой

Армия орды строит водозабор,что б отобрать у людей долины воду Бельбека pic.twitter.com/N891HINBX7 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 31, 2020

«Водозабор заберет воду у жителей Бельбекской долины и напоит-отмоет армию РФ. Ничего в Крыму не делается по другим причинам. Только потребности МО РФ. Все», – написала она.

Люди, которые живут в долине, категорически против водозабора. Большинство сел здесь не имеют централизованного водоснабжения, а из-за специфического рельефа пробурить скважину в этой местности также практически невозможно. В связи с этим на территории практически всех домовладений в ближайших селах есть колодцы.

Если появится водозабор, объем подземных вод снизится, и вода в колодцах пропадет.

Напомним, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.

Как сообщала Politeka, крымчане ради добычи воды решились на отчаянный шаг: не брезгуют даже потерять здоровье.

Также Politeka писала, что плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.