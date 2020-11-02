Минобороны Российской Федерации взялось строить водозабор в Бельбекской долине оккупированного Крыма
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на СМИ полуострова.
По информации прессы, на берегу Бельбек построят накопительный бассейн с водозабором. На объекте появятся насосные станции и очистные сооружения.
Работы также ведутся в Кадыковском карьере.
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«Военные проложат около трёх километров водовода. Для доставки воды из Кадыковского карьера в Севастополь проложат более 10 километров труб. Кроме этого, здесь же строители установят плавучую насосную станцию, которая будет поднимать 20 тысяч кубометров воды в сутки на высоту», – говорится в публикации.
Оба проекта планируют завершить до марта следующего года.
На своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday коротко и емко объяснила, чем обернется эта стройка для рядовых жителей окрестностей.
«Водозабор заберет воду у жителей Бельбекской долины и напоит-отмоет армию РФ. Ничего в Крыму не делается по другим причинам. Только потребности МО РФ. Все», – написала она.
Люди, которые живут в долине, категорически против водозабора. Большинство сел здесь не имеют централизованного водоснабжения, а из-за специфического рельефа пробурить скважину в этой местности также практически невозможно. В связи с этим на территории практически всех домовладений в ближайших селах есть колодцы.
Если появится водозабор, объем подземных вод снизится, и вода в колодцах пропадет.
Напомним, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.
Как сообщала Politeka, крымчане ради добычи воды решились на отчаянный шаг: не брезгуют даже потерять здоровье.
Также Politeka писала, что плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.