Боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины

Как передает Politeka.net, об этом говорится в утреннем обращении пресс-службы штаба ООС в Facebook.

Так, за прошлые сутки,3 ноября, боевики осуществили шесть обстрелов позиций ВСУ, но обстановка в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями ООС.

Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны.

Согласно данным, враг открывал огонь в районе Марьинки и вблизи населенного пункта Гнутово.

В следствии обстрела в районе оперативно-тактической группировки "Север" один из защитников Украины получил огнестрельное осколочное ранение.

"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что боевики активизировались на Донбассе и активно восстанавливают имеющиеся окопы, расчищают и укрепляют их почти по всей линии разграничения. Также они проводят фортификационные работы по оборудованию второй линии оборонительных рубежей, ничем не брезгуя и плюя на перемирие.

Отметим, что с 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске. В офисе президента Украины договоренности назвали «прорывом».







