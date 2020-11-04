Боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины
Как передает Politeka.net, об этом говорится в утреннем обращении пресс-службы штаба ООС в Facebook.
Так, за прошлые сутки,3 ноября, боевики осуществили шесть обстрелов позиций ВСУ, но обстановка в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями ООС.
Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны.
Согласно данным, враг открывал огонь в районе Марьинки и вблизи населенного пункта Гнутово.
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В следствии обстрела в районе оперативно-тактической группировки "Север" один из защитников Украины получил огнестрельное осколочное ранение.
"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что боевики активизировались на Донбассе и активно восстанавливают имеющиеся окопы, расчищают и укрепляют их почти по всей линии разграничения. Также они проводят фортификационные работы по оборудованию второй линии оборонительных рубежей, ничем не брезгуя и плюя на перемирие.
Отметим, что с 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске. В офисе президента Украины договоренности назвали «прорывом».
Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.
Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.
Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.