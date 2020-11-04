Ветеран АТО и известный блогер Алексей Петров раскритиковал «мирный план» Пушилина и Пасечника, считай, Кремля, по Донбассу

Как известно, «верхушка» ОРДЛО, не без участия Москвы, предложила отказаться от Минских договоренностей, представив свой план решения проблемы Донбасса, который состоит из 15 пунктов.

Петров на своем канале YouTube детально прошелся по каждому из этих пунктов. Чтобы посметреть видео, доскролльте страницу вниз.

«Под эгидой мирного плана пытаются нам продать дорожную карту, которую разработали в ОРДЛО», – начал украинский защитник. ОН подчеркнул, что боевики решили воспользоваться «беззубостью» украинской власти и выписали план под себя.

Они готовы отказаться от проекта «ЛНР»/ «ДНР» в обмен на то что Украина примет все 15 условий. В них прописано согласование новых усиленных мер по прекращению огня, причем сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. Далее в течении трех дней после утверждения плана ВР возможно обсуждение обмена пленными, разведение войск на участках Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и создание плана общего разведения войск. То есть, получается, они прямым текстом требуют от Украины отдать еще часть территорий.

От президента Владимира Зеленского главари «республик» требуют внести изменения в Конституцию в части децентрализации власти и создать Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области в составе Украины до 2050 года. Причем эта статья Конституции может быть изменена только путем референдума жителей не ранее 2045 года и не позже 2049 года.

«Ребята, вы там с ума сошли, или что? Я понимаю, что мозгов совсем нет. Вы считаете, что у Украины мозгов нет? Вы считаете, что эту игру в наперстки мы примем как мирный план? Этот план даже писался не в Кремле. Этот план писался где-то на какой-то коленке, в какой-то подворотне, в трехкопеечном вашем баре. Сели, на салфеточке набросали. Думают: сейчас мы предложим это Украине, и Украина это проглотит. На 50 лет, собственно, вам отдать территорию Донецкой и Луганской области в вашу вотчину, в ваше управление. То есть это будет ваше удельное княжество?», – отреагировал на такую наглость боевиков Петров.

Напомним, в «ДНР» придумали наказание для нежелающих защищать «республику».

Как сообщала Politeka, Россия бросила «ДНР» без денег и без лекарств.

Также Politeka писала, что жительница ОРДЛО наелась «русского мира» и забредила Украиной.