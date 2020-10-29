Те, кто шесть лет назад активно звал на Донбасс «русский мир», начинают медленно, но болезненно прозревать

Об очередной «просветленной» рассказал в своем телеграмм-канале блогер Вольнодумец, передает Politeka.net.

46-летняя Валентина из Макеевки, несколько лет проработав на севере РФ, буквально перед оккупацией вернулась домой, а как только «зеленые человечки» захватили Крым, сразу же ринулась туда за новой жизнью.

У женщины осталась родня в Покровске, куда она часто звонила и призывала не терпеть «бандеровскую власть», не думать о Европе, а брататься только с Россией, потому что «это наши братья».

Однако, пожив некоторое время на оккупированном полуострове, Валентина стала очевидцем того, как новые хозяева быстренько лишили привычных радостей жизни, а отсутствие воды окончательно добило.

Она вернулась в Макеевку и была буквально в шоке от того, что увидела в родном городе. Тут, как известно, боевых действий не было, а значит, все, что случилось с населенным пунктом, – заслуга «братьев».

«Сволочи, что вы сделали с промышленным городом? Ничего не работает. Как людям жить? Куда людям вообще деваться?», – недоумевала она. На все вопросы местные жители возразить не могли, поскольку уже привыкли к такому положению дел. Также никто не смог ей объяснить, а где «бандеровцы и ВСУ?»:

«Они тут были или нет? Кто здесь все развалил? Макеевка вообще-то не на линии фронта. Значит, город в это состояние превратил русский мир?».

После того, как женщина осталась без денег и без работы, внезапно вспомнила об украинских родственниках. Она опять начала названивать в Покровск, рассказывать о тяжелой жизни и о том, что в полуразбитом доме нужен ремонт, потому что зиму не переживет.

После того, как те сжалились над Валентиной и помогли деньгами, она смогда поставить новые окна, купить еды и даже какую-то одежду.

«А совсем недавно позвонила родственникам в Покровск и сообщила, что если бы был свободные выезд из ДНР, то она бы уехала к тете в село под Покровском. «У вас там и спокойно, и продукты натуральные, и работу можно найти, и комендантского часа нет, и поехать можно, куда хочешь. А чего тут мыкаться? Ради чего?» А когда родственники спросили ее: «а что ж ты нам говорила, когда была в Крыму? Она ответила: «та то я дурная была. Мозги затуманились. Вы меня извините»», – пишет автор.

По кго словам, такие случаи – не единичные, а процесс просветления начался уже давно. Все больше людей, которые не участвовали в преступлениях «ДНР», хотят навсегда уехать из Донбасса.

«Бесперспективность псевдообразования под названием «ДНР», которое гордо именует себя государством, очевидна. И можно только посочувствовать тем, кто поддался на пропаганду русского мира, проникся скрепными идеями и продолжает тупо верить: «ну когда-то же Россия нас заберет? Они же обещали?», – подытожил Вольнодумец.

Напомним, в "ДНР" наплевали на врачей во время эпидемии.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

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