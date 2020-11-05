В оккупированном Донецке начали изымать литературу на украинском языке из учебных заведений

Как передает Politeka.net, об этом в соцсети Twitter сообщил пользователь с ником "hochu domoi v ua".

На опубликованном комментарии одного из жителей неподконтрольного Донецка говорится, что утилизировать планируют художественную и техническую литературу ВУЗов на украинском языке.

Как выяснилось, все этого проходит под руководством Светлана Савчук, которая в Донецке занимает должность старшего преподавателя кафедры документоведения и библиотековедения в Донецком национальном университете.

Происходящее не осталось без внимания пользователей сети:

"Похоже, цивилизация на Донбассе закончилась. Будет Кузбасс или Коми АССР", "Да. По школам сказали: чтоб Украиной тут и не пахло!", "А что тут удивительного? Они во все времена пытались уничтожить всё украинское. Гонялись и убивали наших кобзарей, писателей, в общем, всю интеллигенцию, все украинские газеты и прочие издания. Настоящие фашисты - это северные соседи", "Было ещё раньше. Большевики изымали книги, запрещали неугодных писателей. Лично Надежда Константиновна списки дозволенного составляла", - писали недовольные пользователи сети.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

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