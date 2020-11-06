В РФ отреагировали на предложенный Леонидом Кравчуком мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и политолог Виктор Бобыренко на своей страничке в Facebook.



По его словам, план Леонида Кравчука по урегулировании ситуации на Донбассе вынудил российского президента пойти на ответные меры.



"Путин дал ответочку. Он еще раз упростил для "граждан" ДНР/ЛНР условия получения российского паспорта. Теперь им даже не нужно подавать украинский паспорт", - объяснил политолог.

Бобыренко отметил, что таким образом в РФ издеваются на украинской стороной в ТГК.

"Достаточно просто предъявить "паспорт гордой республики", сказать хочу и получить паспорт РФ. Как не вспомнить Маяковского: я достаю из широких штанин... Путин просто издевается над дедушкой Кравчуком", - подытожил политолог.







Ранее глава делегации Украины в ТКГ выразил убеждение, что Россия уже "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".



При этом он подчеркнул, что ему безразлично, как это отразится на политических позициях президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, что Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему минские договоренности нужно изменить.