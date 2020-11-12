Закрытие «ДНР» на карантин из-за распространения китайского вируса показало, как должен был действовать Киев сразу после оккупации, чтобы поскорее образумить жителей «республики»

Дела в молодых «республиках» сейчас плохи, как никогда, а люди доведены до крайней степени возмущения из-за отсутствия работы, долгов по зарплате, отсутствия лекарств, развитой банковской системы и всего того, что при Украине воспринималось как норма жизни, пишет телеграмм-канал "Вольнодумец".

Карантин из-за пандемии китайского вируса и последовавшая за ним практически полная блокада ОРДЛО со всех сторон и вовсе усугубили ситуацию.

Он наконец-то показал всю несостоятельность «русского мира», а также этих непризнанных цивилизованных миром новообразований под названием «ЛНР» и «ДНР». Но самое главное, что явил карантин, – это ошибочность позиции украинской власти, которая не решилась полностью блокировать Крым и Донбасс с первых дней оккупации россиянами.

«Без украинской воды, электроэнергии, газа, продуктов питания, сырья и материалов для промышленности там бы через месяц все остановилось. И прозревших было бы намного больше. Но мы упустили время, за которое Россия наладила поставки. А ведь те люди, которые сумели убедить украинское руководство не делать этого, хорошо известны. Именно они громче всех кричали: «Там же наши люди!»», – говорится в публикации.

За шесть лет в оккупации многие прозрели и даже получили прививку от российской пропаганды. Однако все могло бы закончиться гораздо раньше, если бы на этих территориях с первых дней войны проводилась по-настоящему государственная политика.

Ранее мы писали о том, что жительница Макеевки, которая радовалась «русскому миру» на Донбассе, внезапно прозрела после того, как ее родной город разграбили оккупанты. Теперь она хочет выехать в Украину к родственникам, где спокойно, все работает и вкусные продукты.

Напомним, в "ДНР" работников завода довели до отчаяния.

Также Politeka сообщала, что ветеран АТО разнес в пух и прах "мирный план" по Донбассу ставленников Кремля.

Как Politeka писала, что "власти ДНР" решили добить обедневший народ новым законом, появилась угроза восстания.