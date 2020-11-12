Украина открыла семь контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, что не на шутку разозлило главаря «ДНР»

Денис Пушилин назвал такие действия со стороны Украины «провокацией», передает Politekа.net со ссылкой на телеграмм-канал «Репортер Руденко», где опубликован комментарий боевика.

По его словам, открытие КПВВ на лини соприкосновения «не соответствуют реалиям и эпидемиологической ситуации на территории Украины».

«Когда там практически ежедневные рекорды, когда на Украине в «красную зону» попадают Угледар, Краматорск, Славянск и другие города Донецкой области, которые сейчас подконтрольны Украине, и, конечно, нехватка в больницах мест никак не способствуют открытию КПВВ», – на полном серьезе заявил боевик.

Пушилин уверен, что все окружающие государства «закрылись» от Украины из-за эпидситуации в этой стране, а также припомнил, что Киев сам закрывал КПВВ, когда «ситуация была намного лучше».

«Это достаточно циничный хайп со стороны Зеленского для того, чтобы иметь возможность поговорить с Германией, для того, чтобы опять попытаться перевернуть все с ног на голову и попытаться обвинить «республики» в срыве каких-то договоренностей», – продолжил Пушилин.

Боевик добавил, что вопрос открытия КПВВ «не был согласован на заседании ТКГ», и припугнул последствиями:

«Такие односторонние шаги могут привести к непоправимым последствиям. Ничего хорошего из этого не получится».

Тем временем жители «ДНР», которых «защищает» Пушилин, всеми правдами и неправдами пытаются прорваться в Украину, чтобы купить продукты и лекарства, поскольку ситуация с вирусом в «республике» катастрофическая. Но об этом главарь никогда не скажет. Как молчит он и о том, что Россия фактически бросила ОРДЛО наедине с пандемией.

Более того, в Донецке всячески стараются скрывать информацию с коронавирусом, чтобы еще больше не злить людей.

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при окупантах.

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