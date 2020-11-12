На Полтавщине воспитательница детсада избила трехлетнего мальчика за то, что он не смог самостоятельно одеться

Как передает Politeka, видео вопиющего случая выложила на своей странице в соцсети мама ребенка.

Так, в поселке Большая Бузова Полтавской области воспитательница детского сада начала бить маленького ребенка за то, что он не мог самостоятельно одеться и обуться. В это время мальчик кричал и плакал, а взрослая женщина продолжала на него вопить и применять силу.

Видео сняла старшая сестра мальчика, которая пришла в детсад, чтобы забрать малыша. Она показала эти кадры матери, и та решила разместить их в соцсети.

"Родители!!! Это просто ужас, что творится в садике Большой Бузовы?! Какое там отношение к моему ребенку!!! Моему ребенку 3 года исполнилось 1 месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы!!! То, что я увидела на видео!!! Какое право имеет воспитатель Герасименко Людмила Борисовна так обращаться с чужим маленьким ребенком?! В этой всей ситуации была свидетелем заведующая садиком Васюк Елена Ивановна, и никак не отреагировала!!! Но сделала замечание моему ребенку, что он упрямый. Такие люди не должны работать возле детей! Никогда бы не подумала, что придется такое пережить!!!",- написала мама малыша Галина Иващенко.

На записи видно, что воспитательница кричит на заплаканного мальчика, а потом берет его на руки и начинает бить.

Пользователи соцсети возмутились поведением воспитательницы и назвали ее "невоспитанной кобылой".

"Какой ужас! Она не должна работать в садике!", "И скольким детям, "этим мясником", иначе не назовешь, была поломана психика...", "Гоните в три шеи. И в службу защиты с этим видео", "Уволить и привлечь к уголовной ответственности. Немедленно", "Смотрю и сердце разрывается", - пишут в комментариях под видео.

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