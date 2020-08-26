Семирічний Андрій врятував свою сестру, у якої діагностували рак кісткового мозку

Про це інформує Politeka, посилаючись на видання Експрес.

Повідомляється, що хлопчик став донором кісткового мозку для своєї молодшої сестри, у якої лікарі виявили лейкемію. За словами лікарів, які діагностували захворювання, донором для хворої ані міг стати будь-який з її сестер або братів і сестер, а це – рідкісний випадок.

"За мою практику це перший раз, коли кожна дитина з сім'ї може бути донором. Максимальний шанс, що одна дитина підійде іншій - 25%", – заявив завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.

Донором, після низки досліджень і аналізів, обрали семирічного Андрія.

"Синочок лежав у палаті, грав у гаджети, тим часом з однієї його вени брали кров, апарат відсівав стовбурові клітини, інші повертав в іншу його вену", - розповіла мама хлопчика Наталя.

На 20-й день після операціїї з пересадки дівчинці стовбурових клітин, у неї з'явилися перші лейкоцити, а це говорить про те, що новий кістковий мозок у дитини запрацював.

Не так давно Ганнусі виповнилося два роки, після проведеної операції у неї, як і у Андрія, стала друга негативна група крові.

Politeka писала, що МОЗ кинув хворого на рак малюка під час епідемії «уханьского» вірусу. Вже другий рік в Іспанії проходить лікування 6-річний українець Діма Поковба, якому іспанські лікарі практично в борг пересадили кістковий мозок. Чиновники Міністерства охорони здоров'я часів Уляни Супрун відмовилися від своїх зобов'язань оплатити госпіталю рахунок за операцію маленького українця. Тепер Діма з мамою Людмилою знаходяться в епіцентрі зараження в Іспанії. Вони не виходять з маленької кімнати вже 2 місяці, а продукти їм приносить іспанка, яка живе по сусідству.

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