После прихода «русского мира» на Донбасс местные шахтеры массово остались без работы и зарплат

Оккупанты планомерно и методично уничтожают угольную промышленность на востоке Украины, передает «Диалог.UA».

Только на протяжении этого года в ОРЛО закрылись 19 шахт, а в оккупированных районах Донецкой области – 22. Шахтеры же, оставшиеся без работы, стали отличным вариантом для трудоустройства в России, где планы больше, а зарплата меньше.

Сейчас в ОРДЛО появились рекрутеры, которые набирают украинских шахтеров на работу в Кемеровскую, Ростовскую области, Хабаровский край. Обязательным условием является наличие паспорта РФ, который оформляют по упрощенной процедуре.

Уставшие от нищеты и не видевшие денег месяцами, люди целыми бригадами едут в Россию, потому что их подкупает выплата зарплаты практически без задержек.

По словам представителя уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, Россия специально так поступает.

«По информации наших партнеров Восточной правозащитной группы и ее руководителя Веры Ястребовой, это продуманная стратегия РФ. Оккупационные службы РФ в ОРДЛО практически уничтожили угольную промышленность, не оставляя выбора шахтерам».

Теперь же РФ украинскими шахтерами замещает российских, которые очень часто протестуют из-за низких зарплат и высоких планов.

Поэтому, чтобы не поднимать оплату труда для своих людей, власти решили создать конкуренцию за счет жителей оккупированных территорий, которые оказались в безысходном положении и согласны работать даже на таких невыгодных условиях.

Напомним, жители ОРДЛО сводят концы с концами, терпение людей на исходе.

Как сообщала Politeka, жителей "ЛНР" оставили без лекарств в разгар эпидемии, продают только избранным.

Также писала Politeka, что оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.