Украинец взбесился и не смог совладеть со своими эмоциями, накинувшись на патрульных

Мужчина пришел в магазин за продуктами без защитной маски, поэтому сотрудники супермаркета отказались его обслуживать. Он устроил скандал, и на место происшествия вызвали полицию. Это произошло в одном из супермаркетов Луцка.



Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook.

Патрульные приехали по вызову и установили, что мужчина, который их вызвал, находился в помещении без защитной маски и его отказались обслуживать. Мужчина взбесился из-за невинной просьбы надеть маску. Все это происходило на глазах у его дочери.

"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру", - говорится в сообщении.

В результате этого, одному из патрульных пришлось обратиться в медицинское учреждение и он попал на больничную койку.

Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковал его на месте для водителей с инвалидностью.

Поскольку в действиях лица были обнаружены признаки преступления по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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