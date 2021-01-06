В приложении Telegram злоумышленники распространяют опасную ссылку
Об этом рассказал пользователь сети Виктор Фантаев на своей странице в Facebook. Он уточнил, что если открыть присланную ссылку, то ваш аккаунт смогут взломать. При этом подвох состоит в том, что ссылка приходит от кого-то из ваших знакомых.
После перехода на ссылку человеку предлагают ввести номер мобильного телефона.
"На этом моменте ссылку я закрыл. Впрочем, и телеграм свой в этот момент я уже потерял, попытки зайти в свой аккаунт заканчивались тем, что через 15 секунд он отключался (с любого устройства)", - сообщил Фантаев и опубликовал скрин с вредоносной ссылкой.
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В комментариях многие пользователи пишут, что получали такую же ссылку, но открывать ее не рискнули.
"Аккаунт вернул? Меня спасло что я чудом успел поменять облачный пароль уже в процессе когда меня ломали", "Такое же прислали. Аккуратно к ссылке добавил плюс и посмотрел, что ссылка под сокращалкой супер стремная (перешел в статистику бит ли) чуть не попался. Свезло, что взломанный человек общается только на украинском, а письмо было на русском", "По ссылке ничего странного нет, если туда свой номер не ввести а потом ещё и код подтверждения из телеграм".
Напомним, украинцам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.
Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.